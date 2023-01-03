Uniwhale (UNW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Uniwhale (UNW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Uniwhale (UNW) Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.

We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.

Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.uniwhale.co Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.uniwhale.co Αγοράστε UNW τώρα!

Uniwhale (UNW) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.64K
Συνολική προμήθεια: $ 8.91M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 8.37M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.77K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.984857
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00144181
Τρέχουσα τιμή: $ 0.0021065

Tokenomics Uniwhale (UNW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Uniwhale (UNW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UNW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UNW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UNW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UNW token!

