UnitedHealth xStock (UNHX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 341.09 Υψηλ. 24H $ 341.6 Υψηλή συνέχεια $ 388.84 Χαμηλότερη τιμή $ 234.96 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.73%

UnitedHealth xStock (UNHX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $341.55. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNHX μεταξύ ενός χαμηλού $ 341.09 και ενός υψηλού $ 341.6, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNHX είναι $ 388.84, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 234.96.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNHX έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UnitedHealth xStock (UNHX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 543.19K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.45M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.59K Συνολικός Όγκος 24,729.184313984

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UnitedHealth xStock είναι $ 543.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNHX είναι 1.59K, με συνολική προσφορά 24729.184313984. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.45M