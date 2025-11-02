United States of Memerica (MEMERICA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78%

United States of Memerica (MEMERICA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMERICA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMERICA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMERICA έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

United States of Memerica (MEMERICA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 160.64K$ 160.64K $ 160.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 160.64K$ 160.64K $ 160.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B 100.00B 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του United States of Memerica είναι $ 160.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMERICA είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 160.64K