Unit Fartcoin (UFART) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.329711 $ 0.329711 $ 0.329711 Κατώτ. 24H $ 0.343857 $ 0.343857 $ 0.343857 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.329711$ 0.329711 $ 0.329711 Υψηλ. 24H $ 0.343857$ 0.343857 $ 0.343857 Υψηλή συνέχεια $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Χαμηλότερη τιμή $ 0.305505$ 0.305505 $ 0.305505 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.99%

Unit Fartcoin (UFART) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.33705. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UFART μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.329711 και ενός υψηλού $ 0.343857, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UFART είναι $ 1.69, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.305505.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UFART έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, -0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unit Fartcoin (UFART) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 335.65M$ 335.65M $ 335.65M Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.10M 80.10M 80.10M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unit Fartcoin είναι $ 26.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UFART είναι 80.10M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 335.65M