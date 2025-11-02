UniLend Finance (UFT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0036102 $ 0.0036102 $ 0.0036102 Κατώτ. 24H $ 0.00441969 $ 0.00441969 $ 0.00441969 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0036102$ 0.0036102 $ 0.0036102 Υψηλ. 24H $ 0.00441969$ 0.00441969 $ 0.00441969 Υψηλή συνέχεια $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.14%

UniLend Finance (UFT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00433505. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UFT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0036102 και ενός υψηλού $ 0.00441969, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UFT είναι $ 4.47, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0028792.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UFT έχει αλλάξει κατά -0.83% την τελευταία ώρα, -0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UniLend Finance (UFT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 433.56K$ 433.56K $ 433.56K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 433.56K$ 433.56K $ 433.56K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UniLend Finance είναι $ 433.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UFT είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 433.56K