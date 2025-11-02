Unicorn Meat (W🍖) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00919407 $ 0.00943473 Κατώτ. 24H $ 0.00919407 Υψηλ. 24H $ 0.00943473 Υψηλή συνέχεια $ 0.01772418 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00259296 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.85%

Unicorn Meat (W🍖) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00928031. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές W🍖 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00919407 και ενός υψηλού $ 0.00943473, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του W🍖 είναι $ 0.01772418, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00259296.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το W🍖 έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 927.95K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 927.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 99.99M Συνολικός Όγκος 99,990,775.43

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unicorn Meat είναι $ 927.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του W🍖 είναι 99.99M, με συνολική προσφορά 99990775.43. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 927.95K