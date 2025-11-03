UNIBROS (UNIBROS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.12%

UNIBROS (UNIBROS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNIBROS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNIBROS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNIBROS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -5.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UNIBROS (UNIBROS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 45.04K$ 45.04K $ 45.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 90.00K$ 90.00K $ 90.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.49M 500.49M 500.49M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UNIBROS είναι $ 45.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNIBROS είναι 500.49M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 90.00K