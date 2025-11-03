UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.44%

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNEMPLOYED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNEMPLOYED είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNEMPLOYED έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -1.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.98M 997.98M 997.98M Συνολικός Όγκος 997,981,570.97055 997,981,570.97055 997,981,570.97055

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UNEMPLOYED COIN είναι $ 10.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNEMPLOYED είναι 997.98M, με συνολική προσφορά 997981570.97055. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.23K