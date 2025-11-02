Umi (UMI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00023241 $ 0.00023241 $ 0.00023241 Κατώτ. 24H $ 0.00023241 $ 0.00023241 $ 0.00023241 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00023241$ 0.00023241 $ 0.00023241 Υψηλ. 24H $ 0.00023241$ 0.00023241 $ 0.00023241 Υψηλή συνέχεια $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0002299$ 0.0002299 $ 0.0002299 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.65%

Umi (UMI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00023241. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UMI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00023241 και ενός υψηλού $ 0.00023241, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UMI είναι $ 0.065007, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0002299.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UMI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Umi (UMI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.24K$ 23.24K $ 23.24K Προμήθεια Κυκλοφορίας 57.32M 57.32M 57.32M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Umi είναι $ 13.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UMI είναι 57.32M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.24K