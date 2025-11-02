Umbrella Network (UMB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00025872 $ 0.00025872 $ 0.00025872 Κατώτ. 24H $ 0.00026721 $ 0.00026721 $ 0.00026721 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00025872$ 0.00025872 $ 0.00025872 Υψηλ. 24H $ 0.00026721$ 0.00026721 $ 0.00026721 Υψηλή συνέχεια $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00014409$ 0.00014409 $ 0.00014409 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.16%

Umbrella Network (UMB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0002632. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UMB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00025872 και ενός υψηλού $ 0.00026721, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UMB είναι $ 2.62, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00014409.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UMB έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, +1.73% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Umbrella Network (UMB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 112.92K$ 112.92K $ 112.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 117.79K$ 117.79K $ 117.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 429.02M 429.02M 429.02M Συνολικός Όγκος 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Umbrella Network είναι $ 112.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UMB είναι 429.02M, με συνολική προσφορά 447532308.6155464. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 117.79K