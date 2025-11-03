UltraXRP (ULTRAXRP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Κατώτ. 24H $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 Υψηλ. 24H $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 Υψηλή συνέχεια $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Χαμηλότερη τιμή $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.31%

UltraXRP (ULTRAXRP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ULTRAXRP μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.39 και ενός υψηλού $ 2.44, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ULTRAXRP είναι $ 3.61, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2.09.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ULTRAXRP έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -1.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UltraXRP (ULTRAXRP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.97K 16.97K 16.97K Συνολικός Όγκος 16,972.66151399082 16,972.66151399082 16,972.66151399082

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UltraXRP είναι $ 40.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ULTRAXRP είναι 16.97K, με συνολική προσφορά 16972.66151399082. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.79K