UFOPEPE (UFO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.84%

UFOPEPE (UFO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UFO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UFO είναι $ 0.00129662, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UFO έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UFOPEPE (UFO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.20M 991.20M 991.20M Συνολικός Όγκος 991,203,813.714157 991,203,813.714157 991,203,813.714157

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UFOPEPE είναι $ 33.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UFO είναι 991.20M, με συνολική προσφορά 991203813.714157. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.53K