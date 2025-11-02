UFO Token (UFO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.55%

UFO Token (UFO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UFO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UFO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UFO έχει αλλάξει κατά -0.63% την τελευταία ώρα, -1.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

UFO Token (UFO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 914.67B 914.67B 914.67B Συνολικός Όγκος 914,666,619,077.5527 914,666,619,077.5527 914,666,619,077.5527

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του UFO Token είναι $ 13.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UFO είναι 914.67B, με συνολική προσφορά 914666619077.5527. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.49M