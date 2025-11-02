Tycoon by Shareland (TYCOON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00387366 $ 0.00387366 $ 0.00387366 Κατώτ. 24H $ 0.00561983 $ 0.00561983 $ 0.00561983 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00387366$ 0.00387366 $ 0.00387366 Υψηλ. 24H $ 0.00561983$ 0.00561983 $ 0.00561983 Υψηλή συνέχεια $ 0.00930064$ 0.00930064 $ 0.00930064 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00082772$ 0.00082772 $ 0.00082772 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -20.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +75.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +75.70%

Tycoon by Shareland (TYCOON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00416874. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TYCOON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00387366 και ενός υψηλού $ 0.00561983, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TYCOON είναι $ 0.00930064, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00082772.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TYCOON έχει αλλάξει κατά -1.71% την τελευταία ώρα, -20.42% τις τελευταίες 24 ώρες και +75.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 974.60K$ 974.60K $ 974.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Προμήθεια Κυκλοφορίας 233.79M 233.79M 233.79M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tycoon by Shareland είναι $ 974.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TYCOON είναι 233.79M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.17M