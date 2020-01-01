TXN Club (TXN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TXN Club (TXN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TXN Club (TXN) TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Επίσημη ιστοσελίδα: https://txntech.club/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.txntech.club/ Αγοράστε TXN τώρα!

TXN Club (TXN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TXN Club (TXN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00081166 $ 0.00081166 $ 0.00081166 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TXN Club (TXN)

Tokenomics TXN Club (TXN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TXN Club (TXN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TXN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TXN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TXN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TXN token!

