TUTUT COIN (TUTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.29%

TUTUT COIN (TUTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TUTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TUTC είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TUTC έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 225.74K$ 225.74K $ 225.74K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 225.74K$ 225.74K $ 225.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TUTUT COIN είναι $ 225.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TUTC είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999980288.876107. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 225.74K