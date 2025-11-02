TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.83%

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ₸USD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ₸USD είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ₸USD έχει αλλάξει κατά -0.46% την τελευταία ώρα, -0.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 456.88K$ 456.88K $ 456.88K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 613.89K$ 613.89K $ 613.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 74.42B 74.42B 74.42B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TurboUSD Unstablecoin είναι $ 456.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ₸USD είναι 74.42B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 613.89K