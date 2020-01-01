Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme's original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we're developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you're a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you're invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tungtung.fun/

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 41.64K $ 41.64K $ 41.64K Συνολική προμήθεια: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 41.64K $ 41.64K $ 41.64K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Tokenomics Tung Tung Tung Sahur (SAHUR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SAHUR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SAHUR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

