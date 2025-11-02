TTAJ (TTAJ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00217406 Υψηλ. 24H $ 0.00288955 Υψηλή συνέχεια $ 0.00996565 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00217406 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -14.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -46.32%

TTAJ (TTAJ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0024546. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TTAJ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00217406 και ενός υψηλού $ 0.00288955, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TTAJ είναι $ 0.00996565, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00217406.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TTAJ έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -14.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -46.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TTAJ (TTAJ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 272.46K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 272.46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 111.00M Συνολικός Όγκος 111,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TTAJ είναι $ 272.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TTAJ είναι 111.00M, με συνολική προσφορά 111000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 272.46K