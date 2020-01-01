TSUBA (TSUBA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TSUBA (TSUBA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TSUBA (TSUBA) Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tsuba.ai Αγοράστε TSUBA τώρα!

TSUBA (TSUBA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TSUBA (TSUBA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 38.55K $ 38.55K $ 38.55K Συνολική προμήθεια: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 38.55K $ 38.55K $ 38.55K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00476962 $ 0.00476962 $ 0.00476962 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TSUBA (TSUBA)

Tokenomics TSUBA (TSUBA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TSUBA (TSUBA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TSUBA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TSUBA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TSUBA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TSUBA token!

