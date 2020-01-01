TruthChain (TRUTH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TruthChain (TRUTH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TruthChain (TRUTH) The TruthChain token serves as the backbone of the ecosystem, enabling seamless operations and incentivizing community participation. It has multiple use cases that make it essential to the network's success and functionality: 1. Validator Rewards: Validators are the nodes hosting neutral and untampered LLMs in the TruthChain network. They play a critical role in maintaining the network's decentralization and reliability. Tokens are used to reward these validators for their contributions, ensuring the network remains active, secure, and efficient. 2. Transaction Fees: Users querying the TruthChain network for data verification or consensus will pay small transaction fees in tokens. These fees help sustain the ecosystem by compensating validators for their computational efforts. 3. Staking: Tokens can be staked by both validators and users to support the network's operations. Validators may stake tokens to secure their roles in the ecosystem, while users can stake to earn rewards and participate in securing the network. Staking also acts as a safeguard, discouraging malicious actors from attempting to disrupt the network. 4. Governance: TruthChain is a community-driven project, and the token empowers holders to take part in governance decisions. Token holders can propose and vote on key network upgrades, policy changes, or the inclusion of new LLMs. This ensures that the network evolves according to the collective interest of its community. 5. Access to Services: The token will also act as a medium of exchange for accessing premium features within the ecosystem. Users can use tokens for API calls, advanced verification tools, or other services that require computational resources. These utility-focused applications make the token integral to TruthChain, ensuring it supports decentralization, incentivizes participation, and sustains the ecosystem financially. By aligning incentives with the network's goals, the token helps establish a reliable, transparent, and censorship-resistant solution for verifying factual data. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.verafy.ai

TruthChain (TRUTH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TruthChain (TRUTH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 277.96K Συνολική προμήθεια: $ 999.78M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 277.96K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00664614 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00027853

Tokenomics TruthChain (TRUTH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TruthChain (TRUTH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRUTH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRUTH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

