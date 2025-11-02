TruthAiSwarm (TRUTHAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.95%

TruthAiSwarm (TRUTHAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRUTHAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRUTHAI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRUTHAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -7.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 67.07K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 67.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 979.30M Συνολικός Όγκος 979,297,914.712274

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TruthAiSwarm είναι $ 67.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRUTHAI είναι 979.30M, με συνολική προσφορά 979297914.712274. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 67.07K