Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00239714 $ 0.00239714 $ 0.00239714 Κατώτ. 24H $ 0.00242389 $ 0.00242389 $ 0.00242389 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00239714$ 0.00239714 $ 0.00239714 Υψηλ. 24H $ 0.00242389$ 0.00242389 $ 0.00242389 Υψηλή συνέχεια $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00227985$ 0.00227985 $ 0.00227985 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.03%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00242389. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRUMPIUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00239714 και ενός υψηλού $ 0.00242389, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRUMPIUS είναι $ 0.43177, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00227985.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRUMPIUS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 113.92K$ 113.92K $ 113.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 47.00M 47.00M 47.00M Συνολικός Όγκος 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trumpius Maximus είναι $ 113.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRUMPIUS είναι 47.00M, με συνολική προσφορά 47000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.92K