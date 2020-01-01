Trump AI ($TRAIMP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Trump AI ($TRAIMP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP's value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project's direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.

Trump AI ($TRAIMP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Trump AI ($TRAIMP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Συνολική προμήθεια: $ 983.46M $ 983.46M $ 983.46M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 983.46M $ 983.46M $ 983.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.09K $ 21.09K $ 21.09K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics Trump AI ($TRAIMP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Trump AI ($TRAIMP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $TRAIMP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $TRAIMP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

