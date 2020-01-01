TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.trufin.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://trufin.gitbook.io/docs/tokens/trumatic-token-2 Αγοράστε TRUNEAR τώρα!

TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TruFin Staked NEAR (TRUNEAR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 22.50M $ 22.50M $ 22.50M Συνολική προμήθεια: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 22.50M $ 22.50M $ 22.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Τρέχουσα τιμή: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TruFin Staked NEAR (TRUNEAR)

Tokenomics TruFin Staked NEAR (TRUNEAR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRUNEAR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRUNEAR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRUNEAR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRUNEAR token!

Πρόβλεψη Τιμής TRUNEAR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRUNEAR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRUNEAR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TRUNEAR Token τώρα!

