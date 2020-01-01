TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.

When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.

Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.

TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.

Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.trufin.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://trufin.gitbook.io/docs/

TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 42.98M $ 42.98M $ 42.98M Συνολική προμήθεια: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 166.04M $ 166.04M $ 166.04M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 42.98M $ 42.98M $ 42.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.166231 $ 0.166231 $ 0.166231 Τρέχουσα τιμή: $ 0.258935 $ 0.258935 $ 0.258935 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Tokenomics TruFin Staked MATIC (TRUMATIC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRUMATIC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRUMATIC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRUMATIC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRUMATIC token!

