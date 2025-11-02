TruFin Staked INJ (TRUINJ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 7.67 Υψηλ. 24H $ 8.09 Υψηλή συνέχεια $ 16.29 Χαμηλότερη τιμή $ 4.75 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.99%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $7.67. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRUINJ μεταξύ ενός χαμηλού $ 7.67 και ενός υψηλού $ 8.09, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRUINJ είναι $ 16.29, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 4.75.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRUINJ έχει αλλάξει κατά -2.34% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.67M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.67M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.39M Συνολικός Όγκος 1,390,332.589101248

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TruFin Staked INJ είναι $ 10.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRUINJ είναι 1.39M, με συνολική προσφορά 1390332.589101248. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.67M