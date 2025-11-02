ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή TruFin Staked INJ είναι 7.67 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TRUINJ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TRUINJ εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή TruFin Staked INJ είναι 7.67 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TRUINJ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TRUINJ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TRUINJ

Πληροφορίες Τιμής TRUINJ

Τι είναι το TRUINJ

Whitepaper TRUINJ

Επίσημος Ιστότοπος TRUINJ

Tokenomics TRUINJ

Προβλέψεις Τιμών TRUINJ

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

TruFin Staked INJ Λογότ.

TruFin Staked INJ Τιμή (TRUINJ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 TRUINJ σε USD

$7.67
$7.67$7.67
-1.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:37:56 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 7.67
$ 7.67$ 7.67
Κατώτ. 24H
$ 8.09
$ 8.09$ 8.09
Υψηλ. 24H

$ 7.67
$ 7.67$ 7.67

$ 8.09
$ 8.09$ 8.09

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

-2.34%

-1.71%

-11.99%

-11.99%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $7.67. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRUINJ μεταξύ ενός χαμηλού $ 7.67 και ενός υψηλού $ 8.09, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRUINJ είναι $ 16.29, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 4.75.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRUINJ έχει αλλάξει κατά -2.34% την τελευταία ώρα, -1.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.67M
$ 10.67M$ 10.67M

--
----

$ 10.67M
$ 10.67M$ 10.67M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,332.589101248
1,390,332.589101248 1,390,332.589101248

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TruFin Staked INJ είναι $ 10.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRUINJ είναι 1.39M, με συνολική προσφορά 1390332.589101248. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.67M

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από TruFin Staked INJ σε USD ήταν $ -0.133511037075138.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από TruFin Staked INJ σε USD ήταν $ -3.0334711940.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από TruFin Staked INJ σε USD ήταν $ -3.1649480330.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από TruFin Staked INJ σε USD ήταν $ -5.371040742166103.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.133511037075138-1.71%
30 ημέρες$ -3.0334711940-39.54%
60 Ημέρες$ -3.1649480330-41.26%
90 Ημέρες$ -5.371040742166103-41.18%

Τι είναι TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

TruFin Staked INJ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το TruFin Staked INJ (TRUINJ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία TruFin Staked INJ (TRUINJ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το TruFin Staked INJ.

Ελέγξτε την TruFin Staked INJ πρόβλεψη τιμής τώρα!

TRUINJ σε Τοπικά Νομίσματα

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του TruFin Staked INJ (TRUINJ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TRUINJ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Πόσο αξίζει το TruFin Staked INJ (TRUINJ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TRUINJ στο USD είναι 7.67 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TRUINJ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TRUINJ σε USD είναι $ 7.67. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του TruFin Staked INJ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TRUINJ είναι $ 10.67M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRUINJ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRUINJ είναι 1.39M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TRUINJ;
Το TRUINJ πέτυχε τιμή ATH ύψους 16.29 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TRUINJ;
Το TRUINJ είχε τιμή ATL ύψους 4.75 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TRUINJ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TRUINJ είναι -- USD.
Θα ανέβει το TRUINJ υψηλότερα φέτος;
Το TRUINJ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TRUINJ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:37:56 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,435.26
$110,435.26$110,435.26

+0.13%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,852.95
$3,852.95$3,852.95

-1.09%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02841
$0.02841$0.02841

-5.45%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.73
$184.73$184.73

-0.90%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.15
$1,452.15$1,452.15

+0.13%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,435.26
$110,435.26$110,435.26

+0.13%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,852.95
$3,852.95$3,852.95

-1.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.73
$184.73$184.73

-0.90%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.09
$93.09$93.09

+31.27%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5196
$2.5196$2.5196

+0.74%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5378
$0.5378$0.5378

+975.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05686
$0.05686$0.05686

+184.30%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07915
$0.07915$0.07915

-6.16%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5378
$0.5378$0.5378

+975.60%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0052452
$0.0052452$0.0052452

+157.15%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.501277
$2.501277$2.501277

+74.27%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06464
$0.06464$0.06464

+48.39%