TROLLGE (TROLLGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.30%

TROLLGE (TROLLGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TROLLGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TROLLGE είναι $ 0.00401639, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TROLLGE έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -1.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TROLLGE (TROLLGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.60M 999.60M 999.60M Συνολικός Όγκος 999,601,075.97808 999,601,075.97808 999,601,075.97808

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TROLLGE είναι $ 12.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TROLLGE είναι 999.60M, με συνολική προσφορά 999601075.97808. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.54K