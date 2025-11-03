Troll House (TROLLHOUSE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.37% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.35%

Troll House (TROLLHOUSE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TROLLHOUSE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TROLLHOUSE είναι $ 0.00104095, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TROLLHOUSE έχει αλλάξει κατά +1.37% την τελευταία ώρα, -2.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Troll House (TROLLHOUSE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 25.51K$ 25.51K $ 25.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.31M 999.31M 999.31M Συνολικός Όγκος 999,305,384.860534 999,305,384.860534 999,305,384.860534

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Troll House είναι $ 25.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TROLLHOUSE είναι 999.31M, με συνολική προσφορά 999305384.860534. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.51K