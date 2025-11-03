ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Trivians είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TRIVIA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TRIVIA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Trivians είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TRIVIA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TRIVIA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TRIVIA

Πληροφορίες Τιμής TRIVIA

Τι είναι το TRIVIA

Επίσημος Ιστότοπος TRIVIA

Tokenomics TRIVIA

Προβλέψεις Τιμών TRIVIA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Trivians Λογότ.

Trivians Τιμή (TRIVIA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 TRIVIA σε USD

--
----
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Trivians (TRIVIA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:22:32 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.13%

+0.13%

Trivians (TRIVIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRIVIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRIVIA είναι $ 0.04093968, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRIVIA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trivians (TRIVIA) Πληροφορίες αγοράς

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trivians είναι $ 33.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRIVIA είναι 615.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.86K

Trivians (TRIVIA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Trivians σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Trivians σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Trivians σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Trivians σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-15.21%
60 Ημέρες$ 0-34.88%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Trivians (TRIVIA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Trivians Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Trivians (TRIVIA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Trivians (TRIVIA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Trivians.

Ελέγξτε την Trivians πρόβλεψη τιμής τώρα!

TRIVIA σε Τοπικά Νομίσματα

Trivians (TRIVIA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Trivians (TRIVIA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TRIVIA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Trivians (TRIVIA)

Πόσο αξίζει το Trivians (TRIVIA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TRIVIA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TRIVIA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TRIVIA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Trivians;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TRIVIA είναι $ 33.74K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRIVIA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TRIVIA είναι 615.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TRIVIA;
Το TRIVIA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04093968 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TRIVIA;
Το TRIVIA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TRIVIA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TRIVIA είναι -- USD.
Θα ανέβει το TRIVIA υψηλότερα φέτος;
Το TRIVIA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TRIVIA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 03:22:32 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,151.47
$110,151.47$110,151.47

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,855.79
$3,855.79$3,855.79

+0.06%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02598
$0.02598$0.02598

-1.25%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.51
$183.51$183.51

-0.14%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2091
$1.2091$1.2091

-4.18%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,151.47
$110,151.47$110,151.47

+0.03%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,855.79
$3,855.79$3,855.79

+0.06%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$183.51
$183.51$183.51

-0.14%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.83
$88.83$88.83

+0.25%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4836
$2.4836$2.4836

-0.65%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0636
$0.0636$0.0636

+27.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05516
$0.05516$0.05516

+175.80%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08355
$0.08355$0.08355

+1.13%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004131
$0.000000004131$0.000000004131

+849.65%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000555
$0.0000555$0.0000555

+120.23%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01500
$0.01500$0.01500

+87.50%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002357
$0.0000000000002357$0.0000000000002357

+79.23%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000555
$0.000000000555$0.000000000555

+42.67%