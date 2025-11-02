TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00064055 $ 0.00064055 $ 0.00064055 Κατώτ. 24H $ 0.00074962 $ 0.00074962 $ 0.00074962 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00064055$ 0.00064055 $ 0.00064055 Υψηλ. 24H $ 0.00074962$ 0.00074962 $ 0.00074962 Υψηλή συνέχεια $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00020134$ 0.00020134 $ 0.00020134 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +51.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +51.52%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00065639. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRIVI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00064055 και ενός υψηλού $ 0.00074962, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRIVI είναι $ 0.00483987, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00020134.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRIVI έχει αλλάξει κατά +2.42% την τελευταία ώρα, -3.25% τις τελευταίες 24 ώρες και +51.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 333.20K$ 333.20K $ 333.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 656.92K$ 656.92K $ 656.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 507.21M 507.21M 507.21M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TriviAgent by Virtuals είναι $ 333.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRIVI είναι 507.21M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 656.92K