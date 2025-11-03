Trench Digger (TRENCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02970398 Κατώτ. 24H $ 0.03015375 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.524208 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02922898 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.74%

Trench Digger (TRENCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02980568. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRENCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02970398 και ενός υψηλού $ 0.03015375, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRENCH είναι $ 0.524208, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02922898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRENCH έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.81K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trench Digger είναι $ 29.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRENCH είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.81K