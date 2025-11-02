Trench Coin (TRENCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.17%

Trench Coin (TRENCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRENCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRENCH είναι $ 0.00225343, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRENCH έχει αλλάξει κατά +0.59% την τελευταία ώρα, -10.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trench Coin (TRENCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 212.86K$ 212.86K $ 212.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 212.86K$ 212.86K $ 212.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,961,813.14184 999,961,813.14184 999,961,813.14184

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trench Coin είναι $ 212.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRENCH είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999961813.14184. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 212.86K