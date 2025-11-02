TreesCoin (TREES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.00001809 Κατώτ. 24H $ 0.00003223 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00041468 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000428 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +44.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.98%

TreesCoin (TREES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002806. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TREES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001809 και ενός υψηλού $ 0.00003223, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TREES είναι $ 0.00041468, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000428.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TREES έχει αλλάξει κατά +1.45% την τελευταία ώρα, +44.33% τις τελευταίες 24 ώρες και +11.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TreesCoin (TREES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.54K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.25M Συνολικός Όγκος 999,247,705.0658147

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TreesCoin είναι $ 28.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TREES είναι 999.25M, με συνολική προσφορά 999247705.0658147. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.54K