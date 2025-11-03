Trashy By Matt Furie (TRASHY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.46%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRASHY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRASHY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRASHY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.90% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,963,217.247141 999,963,217.247141 999,963,217.247141

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trashy By Matt Furie είναι $ 27.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRASHY είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999963217.247141. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.34K