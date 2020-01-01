TRADY (TRADY) Tokenomics
Πληροφορίες TRADY (TRADY)
TRADY is an innovative AI-powered prompt marketplace designed to empower users and creators in the fields of trading, coding, design, research, and beyond. At its core, TRADY offers a dynamic platform where anyone — from hobbyists to professionals — can access, share, and monetize high-quality AI-generated prompts that supercharge creativity, efficiency, and problem-solving.
In today’s digital economy, time and expertise are invaluable. TRADY bridges the gap between AI’s immense potential and the practical needs of users by providing ready-to-use prompts tailored for specific tasks. For example, a trader can use a prompt to generate market analysis or trading strategies, while a developer can leverage prompts to write or debug code. Designers, researchers, marketers, and many others can also benefit from prompts that accelerate ideation and execution.
The platform runs on $TRADY, its native utility token, which fuels the entire ecosystem. $TRADY is used for multiple purposes, including:
Payments: Users subscribe or pay directly to access premium prompts or creator content.
Rewards: Active contributors, such as top-rated prompt creators, receive $TRADY rewards for their valuable content and engagement.
Incentives: Community activities, airdrops, referral bonuses, and promotional campaigns are distributed in $TRADY, encouraging adoption and loyalty.
What makes TRADY unique is its dual focus on both creators and users. Prompt creators can monetize their AI skills and knowledge by publishing prompts that others find useful, building a reputation and earning rewards along the way. On the other hand, users benefit from a curated library of AI tools that save time, enhance productivity, and drive results — without needing to master complex AI systems themselves.
To ensure fairness and transparency, TRADY includes features like a rating system, verified creator badges, and prompt performance metrics. This helps surface high-quality content and builds trust across the community. As the platform grows, TRADY plans to introduce governance mechanisms where token holders can participate in platform decisions, shaping the future of the marketplace.
TRADY is deployed on the Base network, ensuring fast, low-cost transactions and interoperability with the broader blockchain ecosystem. With a total supply of 1 billion $TRADY tokens, the distribution plan includes community allocations, team vesting, and liquidity provisions to support long-term sustainability.
Whether you’re an AI enthusiast, a creator, or someone looking to amplify your work with cutting-edge tools, TRADY offers a vibrant, tokenized ecosystem where innovation meets opportunity. Join us as we reshape how people interact with AI prompts — making advanced capabilities accessible to everyone.
TRADY (TRADY) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TRADY (TRADY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics TRADY (TRADY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του TRADY (TRADY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός TRADY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα TRADY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRADY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRADY token!
Πρόβλεψη Τιμής TRADY
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TRADY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TRADY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
