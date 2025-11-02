TRADESMAN (TRADIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.83%

TRADESMAN (TRADIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRADIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRADIE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRADIE έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -1.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TRADESMAN (TRADIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 208.28K$ 208.28K $ 208.28K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 208.28K$ 208.28K $ 208.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.10B 1.10B 1.10B Συνολικός Όγκος 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TRADESMAN είναι $ 208.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRADIE είναι 1.10B, με συνολική προσφορά 1095219270.259721. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 208.28K