Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00024925 Υψηλ. 24H $ 0.00028499 Υψηλή συνέχεια $ 0.00039027 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004655 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.42% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.86% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) +28.26%

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0002573. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCOOP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00024925 και ενός υψηλού $ 0.00028499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCOOP είναι $ 0.00039027, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004655.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCOOP έχει αλλάξει κατά +2.42% την τελευταία ώρα, -0.86% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 257.31K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 257.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tradescoop by Virtuals είναι $ 257.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCOOP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 257.31K