Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Κατώτ. 24H $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλή συνέχεια $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Χαμηλότερη τιμή $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PC0000023 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.0 και ενός υψηλού $ 1.0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PC0000023 είναι $ 1.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PC0000023 έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.85M 100.85M 100.85M Συνολικός Όγκος 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tradable Singapore Fintech SSL είναι $ 100.85M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PC0000023 είναι 100.85M, με συνολική προσφορά 100846154.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 100.85M