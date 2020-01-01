Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable's $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.tradable.xyz/

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Συνολική προμήθεια: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 189.50M $ 189.50M $ 189.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 189,500,000 $ 189,500,000 $ 189,500,000 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Τρέχουσα τιμή: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Tokenomics Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PC0000031 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PC0000031 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PC0000031, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PC0000031 token!

