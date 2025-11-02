Tracer (TRCR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00551849 $ 0.00551849 $ 0.00551849 Κατώτ. 24H $ 0.00568548 $ 0.00568548 $ 0.00568548 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00551849$ 0.00551849 $ 0.00551849 Υψηλ. 24H $ 0.00568548$ 0.00568548 $ 0.00568548 Υψηλή συνέχεια $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00550038$ 0.00550038 $ 0.00550038 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.17%

Tracer (TRCR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00567758. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TRCR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00551849 και ενός υψηλού $ 0.00568548, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TRCR είναι $ 0.00622076, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00550038.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TRCR έχει αλλάξει κατά +0.78% την τελευταία ώρα, +1.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tracer (TRCR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 70.97M$ 70.97M $ 70.97M Προμήθεια Κυκλοφορίας 757.87M 757.87M 757.87M Συνολικός Όγκος 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tracer είναι $ 4.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TRCR είναι 757.87M, με συνολική προσφορά 12500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.97M