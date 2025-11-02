TQQQ xStock (TQQQX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 117.78 $ 117.78 $ 117.78 Κατώτ. 24H $ 120.57 $ 120.57 $ 120.57 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 117.78$ 117.78 $ 117.78 Υψηλ. 24H $ 120.57$ 120.57 $ 120.57 Υψηλή συνέχεια $ 235.95$ 235.95 $ 235.95 Χαμηλότερη τιμή $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.61%

TQQQ xStock (TQQQX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $118.51. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TQQQX μεταξύ ενός χαμηλού $ 117.78 και ενός υψηλού $ 120.57, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TQQQX είναι $ 235.95, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 82.33.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TQQQX έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TQQQ xStock (TQQQX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.30K 9.30K 9.30K Συνολικός Όγκος 37,362.048861786 37,362.048861786 37,362.048861786

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TQQQ xStock είναι $ 1.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TQQQX είναι 9.30K, με συνολική προσφορά 37362.048861786. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.43M