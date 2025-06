Τι είναι TOOLS (TOOLS)

The first and most advanced Decentralized Finance (DeFi) dashboard that aims at supercharging your trading experience on Binance Smart Chain (BSC). The main goal is to provide traders and investors with the possibility to monitor your favorite BSC pairs and create advanced trading strategies without having to search for the information in a wide range of non-standardized platforms and websites. BSC.Tools shares with traders on-chain and live trading data from DeFi exchanges based on the Binance Smart Chain. In this way, users can get access to deep historical data, chart candles and the transactions that have been recorded on each of the platforms.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

TOOLS (TOOLS) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

TOOLS (TOOLS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του TOOLS (TOOLS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TOOLS token τώρα!