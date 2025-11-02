Tonio (TONIO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00808254 $ 0.00808254 $ 0.00808254 Κατώτ. 24H $ 0.0094371 $ 0.0094371 $ 0.0094371 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00808254$ 0.00808254 $ 0.00808254 Υψηλ. 24H $ 0.0094371$ 0.0094371 $ 0.0094371 Υψηλή συνέχεια $ 0.03598027$ 0.03598027 $ 0.03598027 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00348256$ 0.00348256 $ 0.00348256 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.02%

Tonio (TONIO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00847076. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TONIO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00808254 και ενός υψηλού $ 0.0094371, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TONIO είναι $ 0.03598027, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00348256.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TONIO έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -4.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tonio (TONIO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 847.09K$ 847.09K $ 847.09K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 847.09K$ 847.09K $ 847.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tonio είναι $ 847.09K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TONIO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 847.09K