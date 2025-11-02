Tokeo (TOKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0121915 Υψηλ. 24H $ 0.01237449 Υψηλή συνέχεια $ 0.081304 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00745933 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.08%

Tokeo (TOKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01230277. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0121915 και ενός υψηλού $ 0.01237449, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOKE είναι $ 0.081304, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00745933.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOKE έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tokeo (TOKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 654.88K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 53.23M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tokeo είναι $ 654.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOKE είναι 53.23M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.23M