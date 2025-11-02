TokenOS AI (TOS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -27.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +26.21%

TokenOS AI (TOS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TOS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TOS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TOS έχει αλλάξει κατά -5.26% την τελευταία ώρα, -27.77% τις τελευταίες 24 ώρες και +26.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TokenOS AI (TOS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 262.59K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 262.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.83M Συνολικός Όγκος 999,829,680.313316

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TokenOS AI είναι $ 262.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TOS είναι 999.83M, με συνολική προσφορά 999829680.313316. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 262.59K