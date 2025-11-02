TokenClub (TCT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.110162$ 0.110162 $ 0.110162 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.40%

TokenClub (TCT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TCT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TCT είναι $ 0.110162, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TCT έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TokenClub (TCT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 185.18K$ 185.18K $ 185.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 319.92K$ 319.92K $ 319.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 578.82M 578.82M 578.82M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TokenClub είναι $ 185.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TCT είναι 578.82M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 319.92K