Todin (TDN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.90% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.72%

Todin (TDN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TDN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TDN είναι $ 0.00443116, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TDN έχει αλλάξει κατά -0.90% την τελευταία ώρα, -0.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Todin (TDN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 131.73K$ 131.73K $ 131.73K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 723.00K$ 723.00K $ 723.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 146.17M 146.17M 146.17M Συνολικός Όγκος 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Todin είναι $ 131.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TDN είναι 146.17M, με συνολική προσφορά 802285308.8540871. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 723.00K