Πληροφορίες To The Sun (SUNPUMP) To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered? With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun. The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever. If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky! Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is! Επίσημη ιστοσελίδα: https://tothesun.vip/ Αγοράστε SUNPUMP τώρα!

To The Sun (SUNPUMP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για To The Sun (SUNPUMP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 39.10K $ 39.10K $ 39.10K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 39.10K $ 39.10K $ 39.10K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00142861 $ 0.00142861 $ 0.00142861 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή To The Sun (SUNPUMP)

Tokenomics To The Sun (SUNPUMP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του To The Sun (SUNPUMP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SUNPUMP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SUNPUMP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SUNPUMP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SUNPUMP token!

