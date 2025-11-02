TIWICAT (TWC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.91%

TIWICAT (TWC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TWC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TWC είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TWC έχει αλλάξει κατά -0.78% την τελευταία ώρα, -10.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

TIWICAT (TWC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 756.90K$ 756.90K $ 756.90K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 758.12K$ 758.12K $ 758.12K Προμήθεια Κυκλοφορίας 911.68T 911.68T 911.68T Συνολικός Όγκος 913,154,713,732,772.0 913,154,713,732,772.0 913,154,713,732,772.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του TIWICAT είναι $ 756.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TWC είναι 911.68T, με συνολική προσφορά 913154713732772.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 758.12K